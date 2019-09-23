ممثلو شركات النفط: قرار الاضراب تجمّد والحريري سيدرس الموضوع خلال 48 ساعة

أعلن أصحاب محطات ​الوقود​ وتجمع شركات النفط بعد لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ أن "قرار الإضراب تجمّد ورئيس الحكومة سيدرس الموضوع خلال 48 ساعة"، مؤكدين أن "الحريري وعد أنه سيجتمع مع المسؤولين خلال ​الساعات​ المقبلة لإيجاد حل للمشكلة، وسيدعونا نهار الخميس المقبل لمناقشة القضية".

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