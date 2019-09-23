شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يفتتح مقرا جديدا بحدائق القبة ويرفض الحملات المسعورة ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح عدد من قيادات حزب الحرية المصرى، مقرا جديدا للحزب بحدائق القبة، والذى يحمل رقم 300 فى مسيرته وبدأ الحفل بكلمة لقيادات الحزب الذين وضحوا دوره فى دعم الدولة ومؤسساتها وعمله المجتمعى فى خدمة المجتمع المصرى والمواطن.

كما تحدث كل من الدكتور مجدى علام واللواء حسن ناجى نائبا رئيس الحزب، عن مناقشة القوانين التى تعوق حياة المصريين وخاصة البسطاء، وجاء افتتاح مقر أمانة حدائق القبة برئاسة المستشار عمر الأصمعى أمين قسم حدائق القبة وبحضور كل من الدكتور مجدى علام نائب رئيس الحزب،وعدد من أعضاءه.

وعقب الافتتاح، نظم الحزب ندوة نقاشية للحضور لمعرفة الأهداف التى يسعى لها الحزب وما هى رؤية الحزب وأهدافه وما قام بتقديمه منذ نشأته وحتى اليوم، مستعرضا بعض مشروعات القوانين التى تم تقديمها تحت قبة البرلمان عبر نواب الحزب.

وقال الدكتورمجدى علام نائب رئيس الحزب، إن نواب الحزب نجحوا فى تقديم العشرات من القوانين الهامة التى تمس أبناء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن العمل السياسى يحتاج للنزول إلى الشارع ومشاركة الجماهير وليس الجلوس فى المكاتب والتقاعس عن خدمة المواطنين.

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وأضاف علام، أنه لابد من الالتفاف حول الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، موضحا أن دور الحزب، مناقشة القوانين التى تعوق المواطن مثل قانون الايجارات وارتفاع الأسعار وتحرير سعر الصرف من خلال أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الحزب تحت قبة البرلمان.

كما أشار إلى أن حزب الحرية المصرى بات لاعب أساسى فى الحياة السياسية وله وزن وثقل بين المواطنين والأحزاب السياسية الأخرى، وهو يعمل من أجل المواطن المصرى ومن أجل مصر بشكل حقيقى وفاعل على أرض الواقع، ويوجد مقرات لحزب الحرية المصرى فى والمدن والقرى والنجوع وفى جميع المحافظات، وذلك طبقا لإستراتيجية الحزب وأهدافه، حتى يتم العمل الدائم على التواجد الفاعل بين المواطنين وفى كافة أنحاء الجمهورية لمعرفة المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.

من جانبه أكد المهندس رأفت زكى، أمين تنظيم القاهرة، أن الحزب قام بتوفير العديد من الشوادر لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين لتوفير كل المتطلبات المدرسية تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى وطبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى كلنا واحد، وذلك بخلاف العشرات من القوافل الطبية التى قامت بالكشف الطبى على الآلاف من المواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة القرى والنجوع.

من جانبه قال عمر الأصمعى، أمين حدائق القبة: "أننا لا ننافس غيرنا من أجل أن نكون الأفضل ولكن ننافس من أجل خدمة المواطنين"، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج من يقف خلفه ويحاول أن يحنو عليه ويساعده بقدر المستطاع، مضيفا أنه لابد من مساندة الدولة فى القضاء على الإرهاب والتصدى لقوى الشر التى تريد أن تنال من مصر وشعبها، مؤكدا على أن افتتاح أمانة حدائق القبة جاء من أجل خدمة المواطنين، وحل كافة المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الوزارات وكافة الجهات المعنية التى تعمل على راحة أبناء الوطن.

وأوضح الأصمعى، أن الحزب يعمل خلف القيادة السياسية الحكيمة وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى نجح فى وقت قياسى إعادة مصر إلى مكانها الطبيعى ووضعها على الطريق الصحيح، والنهوض بها فى وقت راهن وغاية الصعوبة.