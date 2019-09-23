شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يلتقى رئيس الأركان الاماراتى خلال زيارته لأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له مع وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، بحضور رئيس الأركان الإماراتى الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ودعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة وذلك بمقر وزارة الدفاع الإماراتية، وذلك خلال زيارته إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارت العربية المتحدة.
واستعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين البلدين فى الجوانب الدفاعية، وسعى البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث فى المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين فى وزارة الدفاع الإماراتى والوفد المرافق لوزير الدولة للإنتاج الحربى بحضور السفير المصرى لدى الإمارات السفير شريف البديوى والملحق العسكرى المصرى.
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