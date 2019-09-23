شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: قنوات الإخوان تستهدف تدمير الدولة والشعب المصرى أثبت وعيه وتصدى لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن ما يحدث من إعلام الإخوان الإرهابية، يحتاج إلى تدخل ومقاضاة دولية لما تروجه هذه القنوات الإرهابية من أكاذيب وفبركة مستمرة، منها القضايا التى تستهدف الدولة المصرية والأمن القومى، لافتا أن كل هذه الأكاذيب تحتاج إلى وعى وادراك من المواطنين على ما يتم بثه وترويجه طوال الساعات من فبركة وزيف فى الصور والفيديوهات، والمعلومات المغلوطة، وهذا الأمر يكشف عن الوجه الحقيقى للجماعة الإرهابية وما تسعى إليه.

وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة فى تصريح لها، أن المصريين خلال الساعات الماضية، أثبتوا للجميع أنهم واعيين ومدركين فى صدهم لهجوم قنوات الإخوان المستمر، والسعى لتدمير البلاد من خلال المعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى فبركة الأحداث، والترويج على أنها حقيقة عبر قنوات الجماعة الإرهابية وصفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

كانت النائبة هالة أبو السعد، طالبت بتحريك دعاوى قضائية عالمية ضد هذه القنوات، لمعاقبتهم على بث محتوى كاذب ويستهدف ضرب استقرار الدولة، مؤكدة أن وعى المواطن المصرى ومعرفته النوايا الخبيثة لهذه القنوات جعله يفطن إلى ما تقوم به من أكاذيب.