خلال أسبوع.. تحرير 639 مخالفة تموينية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملات تموينية مكثفة على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 639 مخالفة تموينية.

ففي مركز ومدينة طنطا جرى تحرير 140 مخالفة تموينية نتيجة المرور المفاجئ على مستودعات الغاز والمحال التجارية، وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى جرى تحرير 92 مخالفة تموينية.

أما في مركز ومدينة كفر الزيات فجرى تحرير 84 مخالفة، وفي مركز سمنود جرى تحرير 38 مخالفة تموينية، و 46 مخالفة مخابز في مركز زفتي، و 33 مخالفة فى طنطا، و 78 مخالفة تموينية بمدينة بسيون.

وأسفرت حملات مديرية التموين أيضاً عن ضبط 91 مخالفة، ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية، أن هذه الحملات تستهدف محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار.