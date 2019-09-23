بوصلة وتقنيات جديدة.. نظرة عن قرب على أبل ووتش 5

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تأتي الساعة الذكية أبل ووتش 5 الجديدة بوظائف ومزايا جديدة كالشاشة المشغلة باستمرار، مع مضاعفة سعة التخزين وزيادة فترة تشغيل البطارية. وفيما يلي نظرة عن قرب على الساعة الجديدة.

شاشة Always-on

أبل ووتش 5 مزودة بشاشة مشغلة باستمرار Always-onرغم التحديات التقنية الكبيرة فيما يتعلق بفترة تشغيل البطارية وتزايد خطر تلف الشاشة OLED بسبب الاحتراق.

وقد تغلبت شركة أبل على هذه التحديات الكبيرة من خلال الاعتماد على تقنية OLED المطورة، والتي تعرف باسم "أكسيد متعدد البلورات منخفض درجة الحرارة" “LTPO-Backplane”، وبالتالي تتمكن الساعة الذكية الجديدة من خفض معدل تحديث الصورة من 60 هرتز إلى واحد هرتز، وهو ما يساعد على توفير الكثير من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خفض درجة السطوع بصورة ملحوظة ويتم تعطيل الرسوم المتحركة في وضع التشغيل الدائم Always-On.

وإذا كانت لوحة أرقام الساعة تتضمن عقرب الثواني، الذي يظهر على شكل خط باللون الأحمر، فإنه يختفي في وضع توفير الطاقة. وعند تشغيل ساعة الإيقاف، فلا يتم إظهار أجزاء الأعشار والمئات من الثانية، ولكن يتم إظهار الثواني كاملة.

وتوفر الشركة الأمريكية العديد من الإمكانية للمستخدم للحفاظ على خصوصيته بفعالية؛ حيث يمكن في قائمة الإعدادات إخفاء المعلومات الحساسة مثل إدخال التقويم التالي ومعدل نبضات القلب أو رسائل Push.

مضاعفة سعة التخزين

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وبخلاف وظيفة التشغيل الدائم للشاشة لم تطرأ تعديلات كثيرة على الساعة الذكية الجديدة من أبل؛ حيث قامت الشركة الأمريكية بمضاعفة سعة التخزين إلى 32 جيجابايت، من أجل تخزين الأغنيات والكتب المسموعة على الساعة الذكية، وهو ما تظهر أهميته أثناء ممارسة الرياضة أو التنقل؛ حيث يمكن للمستخدم الاعتماد على الساعة الذكية الجديدة والسماعات اللاسلكية مثل أبل AirPods وترك الهاتف الذكي آيفون في المنزل.

وظيفة البوصلة

من المزايا التقنية الجديدة وظيفة البوصلة؛ حيث تشتمل ساعة أبل ووتش 5 الجديدة على بوصلة مدمجة، والتي يمكن أن تشير إلى الشمال المغناطيسي أو الشمال الجغرافي، وفي الفيديو الترويجي تظهر أهمية البوصلة مع فريق الكشافة في البراري، ولكن لها أهمية أيضا في الحياة اليومية، مثلا أثناء التجول في المدينة؛ حيث يقوم تطبيق الخرائط بإظهار الاتجاه، الذي تقف فيه على الفور، كما يقوم تطبيق Yelp بالإشارة إلى الاتجاه، الذي يوجد به المطعم المحدد فقط.

وعلى غرار الموديلات السابقة يمكن لساعة أبل ووتش 5 الجديدة إجراء مكالمة الطوارئ، حتى إذا لم يتم تفعيل بروفايل eSIM، وقد لا تعمل هذه الوظيفة في بعض البلدان، نظرا لأن سلطات الأمن المختصة لا تقبل مكالمات الطوارئ من الهواتف الذكية غير المزودة ببطاقة SIM، بزعم وجود عدد كبير جدا من الإنذارات الكاذبة.

بطارية تدوم لوقت أطول

وعلى الرغم من وضع التشغيل الدائم لشاشة الساعة الذكية أبل ووتش 5، والذي يستهلك المزيد من الطاقة الكهربائية، إلا أن فترة تشغيل البطارية في الساعة الجديدة تدوم لفترة أطول من الموديل السابق، وذلك بفضل الاعتماد على المعالج S5 المطور، غير أن شاشة أبل ووتش 5 الجديدة لا تسطع بنفس درجة سطوع الموديل السابق أبل ووتش 4.

ولا يمكن للمستخدم العادي ملاحظة ذلك، ولكن من خلال استعمال أداة قياس مناسبة تم التعرف على قيم قنديلة أقل بعض الشيء؛ حيث تضيء الشاشة في وضع الكشاف بقدرة 650 قنديلة بدلا من 720 قنديلة، وتسري نفس القيم عند تشغيل لوحة الأرقام والتطبيقات، وعلى غرار الموديلات السابقة، فإنه يتعين على المستخدم إعادة شحن بطارية الساعة الجديدة كل مساء.

يُشار إلى أن سعر الساعة أبل ووتش 5 يبدأ من 399 دولارا أمريكيا.