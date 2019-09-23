ضبط شخص لاتهامه بالنصب على راغبي السفر في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من "عامل-مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وآخرين" بقيام "أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة -سبق اتهامه في قضية ضرب" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 240 ألف جنيه، مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه قام بإعطائهم تأشيرات وعقود عمل مزورة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية للعمل بها وتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

بالاستعلام من الجهات المعنية بالبحيرة أفادت بعدم صدور ثمة تراخيص لتلك الشركة لمزاولة هذا النشاط، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وعثر على "30 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 4 أختام أكلاشيه باسم الشركة ومدون بها ترخيص "مزور"، مجموعة من عقود العمل المنسوبة إلى بعض الدول العربية "مزورين"، مجموعة من التأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى بعض الدول العربية "مزورين"، مجموعة من المستندات والسير الذاتية الخاصة بضحاياه، مبلغ مالي".

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.