رغم إفلاس الشركة الأم .. "توماس كوك" بلجيكا تواصل رحلاتها بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أعلن فرع شركة "توماس كوك" البريطانية في بلجيكا، أنه يواصل حجوزاته ورحلاته بشكل طبيعي في محاولة "للحدّ من تأثير" إفلاس الشركة الرائدة في قطاع السياحة والسفر منذ 178 عامًا.

وقالت شركة توماس كوك بلجيكا في بيان، الاثنين، إنها تجني أرباحًا مع استخدام 700 ألف سائح لخدماتها كل عام، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت أنها "تبحث حاليًا خيارات للحدّ من تأثير إفلاس المجموعة على موظّفيها وعملائها".

وأضافت الشركة أن العملاء الذين أجروا حجوزاتهم عبر توماس كوك بلجيكا أو شريكها المحلي "نيكرمان Neckermann" لن يكون لديهم مشكلة لأنهم مشمولون بصندوق ضمان السفر الذي يغطي أي تكاليف في حالات الطوارئ.

كانت الشركة الرائدة في مجال السفر منذ 178 عامًا أعلنت إفلاسها رسميًا، الاثنين، بعد فشلها في عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء عليها. والشركة مُطالبة بالتنظيم الفوري لعمليات إعادة 600 ألف سائح من زبائنها بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيُشكّل أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أنه "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين الجدد المُحتملين". وأضاف البيان "لذلك خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري".

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ويعمل في الشركة نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون عميل. ويُشكّل إفلاسها قاسية لقطاع السياحة الأوروبي، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الشركة تسعى إلى الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد بقيمة 900 مليون جنيه استرليني كان قد أُعلِن عنه سابقًا.

وقال فانكهاوزر "عملنا بشكل مُكثّف في الأيام القليلة الماضية لحل القضايا العالقة بشأن اتفاق لتأمين مستقبل توماس كوك من أجل موظفيها وعملائها ومورّديها".

وحاولت الشركة جمع 200 مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها، وذلك بعدما واجهت هذه الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات، سببها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف بريكست.

وعند نشر بيانات المجموعة المالية في أبريل الماضي، ألقى رئيسها التنفيذي باللوم على بريكست، الذي أغرق ميزانية الشركة في الديون، وأدى إلى تكبّدها خسائر كبيرة، لأن الزبائن أجّلوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق فرانس برس.

وسجّلت أسهم الشركة، التي تدهورت في الأشهر الأخيرة ، مزيدًا من التراجع في بورصة لندن الجمعة الماضي. وخسر سهم الشركة 20 بالمائة من قيمته ليسجل 3.6 بنسات قبيل الإغلاق.