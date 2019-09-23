لخفض نسبة الكربون.. شواحن شمسية بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بصدد تركيب عدد من الشواحن الشمسية بكليات العلوم والهندسة والزراعة ومجمع العلوم الإنسانية، بالتعاون مع وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الكردي، إن الجامعة تعمل على نشر الوعي باستخدام الطاقة الشمسية والترويج لدورها فى خفض نسبة الكربون، من أجل المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، زار وفد من وزارة البيئة والبرنامج الأممي ومركز تحديث الصناعة، اليوم الاثنين، الكليات التىي جرى اختيارها لتركيب وتشغيل الشواحن الشمسية، والتى سيجري تزويدها بشاشة عرض تبث من خلالها معلومات بيئية لتوعية الطلاب بأهمية مصادر اللطاقة المتجددة.
وتنظم الجهات الثلاث عددًا من الندوات والدورات التدريبية للطلاب، عن تطبيقات الطاقة الشمسية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ومشروع نظم الخلايا الشمسية.
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