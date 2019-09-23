الفريق "ربيع" يستقبل السفير الفرنسي بمقر هيئة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- محمد عوض:
التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالسفير ستيفان روماتييه السفير الفرنسي في القاهرة، ضمن وفد دبلوماسي لبحث سبل التعاون المشترك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي، بحسب بيان رسمي اليوم الإثنين.
وزار السفير الفرنسي مبنى الإرشاد لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، أمس الأحد، وقدم التهنئة لرئيس الهيئة الجديد، وأكد على عمق روابط التعاون المشترك التي تربط فرنسا بقناة السويس، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
ورحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الفرنسي في هيئة قناة السويس، وأكد على استعداد قناة السويس لاستقبال كافة فئات وأحجام سفن الأسطول البحري العالمي، في ظل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما يصب لصالح خدمة حركة الملاحة العالمية.
وبحسب البيان، تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض تطورات حركة الملاحة بالقناة، وما تشهده من زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.
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