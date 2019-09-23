برلماني: حجز 90% من مقاعد أوبرا عايدة صفعة قوية على وجوه الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن وصول نسب حجز عروض أوبرا عايدة التي تقام يومي 26 و28 أكتوبر المقبل بمعبد حتشبسوت في الأقصر لنحو 90% من كامل العدد قبل أكثر من شهر من إقامة العروض يؤكد للعالم كله أن أوبرا عايدة عائدة بقوة خاصة أن الحدث التاريخي والعالمي والثقافي والسياحي الكبير توقف لمدة 20 عاما كاملة.

وقال "المسعود"، في بيان اليوم، إن حجز 90 % من عدد تذاكر هذا الحدث رغم أن أسعار تذاكر العرض تبدأ من 100 حتى 750 دولارا بحضور نحو 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة إنما دليل على نجاح مصر في استعادة عافيتها السياحية وعودتها إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على متابعة هذا الحدث الكبير يؤكد للعالم كله أن جميع الأكاذيب والسموم والشائعات التي تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التىي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لا أساس لها على أرض الواقع معتبرا هذا الإقبال الكبير على حجز تذاكر أوبرا عايدة بصعيد مصر أكبر رد وصفعة موجعة على وجوه قوى الشر والظلام.​