فلسطين تستدعى نائب رئيس الممثلية الاسترالية على خلفية تصريحات مؤيدة لإسرائيل

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين وارن هوى، فى ظل غياب رئيس المكتب على خلفية تصريحات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلى.



وقالت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، السفيرة أمل جادو، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، جرى استدعاء نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيز وعزل إسرائيل فى الأمم المتحدة.



وأبدت "جادو"، عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل، هى من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولى وبممارستها غير القانونية.



وطالبت استراليا، باتخاذ موقف علنى من تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلا من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة (الأونروا) خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين ، واستمرار استراليا بتقديم الدعم المالى للوكالة.



من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، موقف بلاده الرسمى المعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الاسترالية.



لدى فلسطين وارن هوى، فى ظل غياب رئيس المكتب على خلفية تصريحات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلى.وقالت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، السفيرة أمل جادو، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، جرى استدعاء نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيز وعزل إسرائيل فى الأمم المتحدة.وأبدت "جادو"، عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل، هى من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولى وبممارستها غير القانونية.وطالبت استراليا، باتخاذ موقف علنى من تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلا من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة (الأونروا) خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين ، واستمرار استراليا بتقديم الدعم المالى للوكالة.من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، موقف بلاده الرسمى المعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الاسترالية.

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