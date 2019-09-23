بيدرسون: سأحيط الأمين العام للأمم المتحدة بفحوى محادثاتي في دمشق

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، بعد لقائه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف بيدرسون في تصريح صحفي أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، ناصر الحريري، مشيرا إلى أن النقاش كان إيجابيا جدا معه.
وأوضح المبعوث الأممي أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهبإلى نيويورك، أين تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.
بدوره صرح المعلم، أنه أكد للمبعوث الأممي التزام دمشق بالعملية السياسية واستعدادها مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته.
كما شدد المعلم على "ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله".
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