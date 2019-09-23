النيجير تعتزم توقيع عقد لشراء مروحيات روسية

أعلن وزير خارجية النيجير، كالا أنكوراو، اليوم، أن بلاده في حاجة ماسة للمروحيات لمحاربة الإرهابيين في المناطق الشرقية والشمالية، ونيامي تعتزم توقيع عقد شرائها من روسيا في أكتوبر، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال وزير الخارجية النيجري: "في أكتوبر، سنوقع عقدا لشراء مروحيات روسية. لا يتعلق الأمر بشراء خمسين

مروحيات، بل بامتلاك ما لا تملكه على الإطلاق جماعة بوكو حرام الإرهابية لمواجهتها على الجبهة الشرقية، ليبيا على الجبهة الشمالية ومالي على الجبهة الغربية هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

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وأضاف أن أكثر من مائة طالب نيجيري يستكملون الآن دراستهم

في الأكاديميات العسكرية الروسية، وربما سيفضلون العمل مع المعدات الروسية عندما يعودون إلى بلادهم للخدمة. وفقا للبيانات المفتوحة، تمتلك النيجر الآن مروحيات من طراز "مي-24" و "مي-17".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مباحثاته مع نظيره النيجيري، أن روسيا والنيجر لديهما آفاق جيدة لتنمية التعاون العسكري التقني، وهناك اهتمام في تطوير التعاون لمساعدة هياكل النيجر ذات الصلة في تجهيز وإجراء التدريب على مكافحة الإرهاب.