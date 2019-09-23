سلطنة عمان: لا نجري مناقشات مع دول الخليج بشأن مساعدات مالية

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري، أن سلطنة عمان لا تجرى محادثات مع دول الخليخ بشأن حزمة من المساعدات، لافتًا إلى أن

العجز المالي للسلطنة يتراجع بسبب كبح الإنفاق.

وقال البنك المركزي، إنه يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلى 1.1% فى العام الحلى، إنخفاضًا من تقديرات سابقة 2.2%، قائلًا:" ليس من جانبنا لم أناقش أي شيء".

Advertisements

وأوضح أن وزير الشئون المالية للسلطنة لا يجري أى مناقشات فى هذة الصدد.