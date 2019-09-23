أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري، أن سلطنة عمان لا تجرى محادثات مع دول الخليخ بشأن حزمة من المساعدات، لافتًا إلى أنالعجز المالي للسلطنة يتراجع بسبب كبح الإنفاق.
وقال البنك المركزي، إنه يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلى 1.1% فى العام الحلى، إنخفاضًا من تقديرات سابقة 2.2%، قائلًا:" ليس من جانبنا لم أناقش أي شيء".
وأوضح أن وزير الشئون المالية للسلطنة لا يجري أى مناقشات فى هذة الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان: لا نجري مناقشات مع دول الخليج بشأن مساعدات مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.