مقتل رجل أمن تونسي والاعتداء على عسكري بعد عملية طعن

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، مقتل عنصر أمني قرب مقر محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت، شمال البلاد، والاعتداء على أحد العسكريين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "توتير":"تجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية والأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء".
وأفادت قناة "نسمة" الخاصة بأن القتيل هو الرائد، فوزي الهويملي، رئيس
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الهويملي كان جالسا في مقهى عندما فوجئ بتقدم عنصر تكفيري منه ومباغتته بالطعن 3 مرات هاتفا بعبارة "الله أكبر".
وأضافت القناة أن أعوان الأمن المتواجدين بالمكان أطلقوا النار عليه وأصابوه على مستوى الكتف ليتم اعتقاله، في حين فارق الرائد الهويملي الحياة متأثرا بجراحه.
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