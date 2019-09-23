العيد الوطني للسعودية.. شهادة على توحيد المملكة

تحتفل اليوم الاثنين23 سبتمبر المملكة العربية السعودية بـ" العيد الوطني" 1441، حيث كشفت المملكة عن العديد من الأماكن التي تقرر إقامة الإحتفالات فيها وكذلك إطلاق الألعاب النارية وهو ما دفع الكثير من المواطنين للخروج والتوجه إليها من أجل مشاهدتها عن قرب

تعود ذكرى العيد الوطني للمملكة العربية السعودية إلى توحيد المملكة على يد الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، حيث تم إتخاذه يوماً وطنياً يتم الإحتفال به وإحياؤه في كل عام

في الثالث والعشرين من سبتمبر وتشرف الهيئة العامة للترفيه على إقامة وتنظيم كافة الفعاليات التي يتم إقرارها في كافة المحافظات بالتسيق المباشر من الإدارات العامة لكل محافظة.

وتشهد المدن الرئيسية كالرياض والمدينة وجدة ومكة الكثير من الفعاليات المميزة التي تتم على مدار عدة أيام ضمن احتفالات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89.

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وأحتفل السعوديون إلى الشوارع في كافة أنحاء

المملكة لمشاهدة فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 1441 عن قرب، وملئ أمس الأحد بالكثير من العروض والإحتفالات والتي أقيمت بهذه المناسبة الوطنية.

يعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز آل سعود بتاريخ السابع عشر من شهر جمادي الأول عام 1351 هجري، والذي قضى بتغييّر إسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك إبتداءً من يوم الخميس الواحد والعشرون من شهر جمادي الأول لعام 1351 والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر 1932 ميلادي، وهو يوم توحيد المملكة العربية السعودية.