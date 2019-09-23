مباحثات روسية ـ أمريكية حول مكافحة الإرهاب في النصف الثاني من 2020

أعلن مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، أن جلسة الحوار القادمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب على مستوى المنسقين ستُعقد في النصف الثاني من عام 2020.

وقال تارابرين لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين " لقد اتفقنا على أن تُعقد جلسة المباحثات القادمة

على مستوى المنسقين في النصف الثاني من عام 2020، وحتى ذلك الحين سيتم العمل المكثف على مستوى الخبراء"، وأضاف : " إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب يتطور بشكل عام، حيث استأنفنا الحوار الثنائي حول مكافحة الإرهاب".يُذكر أن جلسة الحوار الروسي الأميركي بشأن مكافحة الإرهاب على مستوى المنسقين عُقدت في فيينا في 9 سبتمبر الجاري، تحت الرئاسة المشتركة لنائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف والنائب الأول لوزير الخارجية الأميركي جون سوليفان.وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن اجتماعات الولايات المتحدة وروسيا بشأن مكافحة الإرهاب ستصبح سنوية وستستمر على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.