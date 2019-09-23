أحزاب في الكنيست تعارض ترشيح جانتس لتشكيل الحكومة

عارض حزب التجمع القومي الفلسطيني، الشريك الرابع في تحالف القائمة المشتركة في اسرائيل ، التوصية ببيني جانتس، كونه رئيس أركان إسرائيلي سابق،و قائدا للجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة في عام 2014. ولم يحضر ممثلو التجمع الاجتماع مع ريفلين، حسبما أفاد موقع "تايم أوف إسرائيل".

وقبل الرئيس الإسرائيلي ريفلين بالتوضيح الذي قدمه تحالف الأحزاب العربية ومفاده أن حزب التجمع بأعضائه الثلاثة لا يوصي بأي مرشح رئيسا للحكومة.

وقال رئيس حزب التجمع:"إن حزبه يقول بانتظام ومنذ أشهر

بأنه لن يدعم غانتس أو أزرق أبيض".

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وأعلن حزب “يسرائيل بتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان، أيضا رفضه التوصية بأي مرشح، معللا ذلك بأن لم يلتزم أحد الطرفين بتشكيل حكومة وحدة علمانية مع الطرف الآخر.

ويعد قبول ريفلين بتقديم القائمة المشتركة لتوصيتها، تقليصًا لكتلة داعمي جانتس الى 54 مقعدا، أقل بمقعد واحد من كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا سيؤثر على حصول غانتس

على الفرصة الاولى لتركيب ائتلاف حكومي، على الرغم من أن حزب أزرق أبيض فاز بعدد المقاعد الأكبر في الإنتخابات، حيث وصل إلى 33 مقعدا، أكثر بمقعدين من حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو.

والجدير بالذكر أن الرئيس الإسرائيلي يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء الكنيست الـ 120 الذين تم انتخابهم يوم الثلاثاء رئيسا للحكومة الإسرائيلية، ويجب على رئيس لوزراء المختار أن يشكل ائتلافا يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست، وعندما يقوم رئيس الدولة باختيار مرشح لتشكيل حكومة، يكون أمامه 28 يوما لعرض إئتلاف على الكنيست الجديد والفوز بثقته، ويُسمح للرئيس بتمديد هذه الفترة لمدة تصل الى 14 يوما.