بريطانيا: إخلاء محطة قطار في مطار مانشستر بسبب طرد مشبوه

أخلت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، محطة قطار بمطار مانشستر، وذلك عقب العثور على طرد مشبوه داخل المطار الواقع شمال العاصمة لندن.

أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية بأن الشرطة أوقفت أيضًا حركة القطارات والمترو، لكشف طبيعة الطرد المشبوه من قِبل خبراء المفرقعات في مطار مانشستر البريطاني.

يأتي هذا بعد أن أفادت تقارير إخبارية باعتقال الشرطة البريطانية شخصًا يشتبه في حمله قنبلة قرب مطار مانشستر.

لندن.أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية بأن الشرطة أوقفت أيضًا حركة القطارات والمترو، لكشف طبيعة الطرد المشبوه من قِبل خبراء المفرقعات في مطار مانشستر البريطاني.يأتي هذا بعد أن أفادت تقارير إخبارية باعتقال الشرطة البريطانية شخصًا يشتبه في حمله قنبلة قرب مطار مانشستر.

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