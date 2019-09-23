"العمال البريطاني" يقترب من تحديد موقفه بشأن "بريكست"

يستعد حزب العمال البريطاني المعارض للتصويت، اليوم الاثنين، لتحديد موقفه من بريكست وقد يقرر أن يؤجل ذلك إلى وقت لاحق كما يرغب زعيمه جيريمي كوربن الذي يتعرض لضغوط لتأييد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وافتتح مؤتمر أبرز حزب معارض في بريطانيا، في نهاية هذا الأسبوع في منتجع برايتون الساحلي جنوب إنجلترا، في الوقت الذي ينقسم الحزب حول بريكست.

ويقول كوربن إنه إذا تولى الحكم، ستنظم حكومته استفتاءً يقترح من جهة "عرضاً موثوقاً" لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يتضمن "اتحاداً جمركياً جديداً" مع الاتحاد الأوروبي وضمانات بشأن الحقوق الاجتماعية والبيئة، ومن جهة أخرى البقاء في الاتحاد.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء يونيو 2016، تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين وبات الموعد النهائي الآن هو 31 أكتوبر، ويريد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون المغادرة في هذا التاريخ، على الرغم من قانون أقره النواب ويطلب منه تأجيله إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق في الشهر المقبل.

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وفي حزب العمال، تحض شخصيات الحزب الكبيرة جيريمي كوربن على اتخاذ موقف يدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي، من بينهم توم واتسون، الرجل الثاني في الحزب. وهو يدعو الحزب إلى دعم "لا لبس فيه" للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يريد أن ينظم حتى قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ودلالة على حجم الأزمة التي تهز الحزب، نجا توم واتسون بصعوبة من محاولة إلغاء منصبه كنائب لزعيم الحزب وهي مبادرة لم يكن جيريمي كوربن زعيم حزب العمل منذ عام 2015 على دراية بها.

وقال كوربن لمحطة بي بي سي الأحد "لم يحدث ذلك، لقد تدخلت في الأمر".

ويريد زعيم حزب العمل البالغ من العمر 70 عاماً أن يتولى أولاً مقاليد الحكم، ثم يتفاوض على اتفاق مع بروكسل وينظم استفتاء جديداً.

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