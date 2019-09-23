الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 54 فلسطينياً من الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال 54 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وادعى جيش الاحتلال في بيان أن المعتقلين شاركوا في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال. كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بحجة استخدامها لـ"الإرهاب". Advertisements اقرأ أيضاً... الاحتلال يغلق طرقاً بالضفة لتهجير المزارعين الفلسطينيين وكانت قوات الاحتلال شنت الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة فجراً وداهمت عدة أحياء فيه ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

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