إعصار "تاباه" يضرب كوريا الجنوبية ويخلف خسائر كبيرة

ضرب إعصار "تاباه"مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، مخلفاً وراءه خسائر واسعة في الأرواح والممتلكات. ولقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء الإعصار القوي. ودمر الإعصار منزلاً بمنطقة "جينكو" في بوسان مما أدى الى مقتل صاحبة المنزل فيما شهدت المدينة حالات تكسر ألواح المتاجر والنوافذ وأجهزة التحكم في المرور ومصابيح المرور وتعطلها.وفق مانقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية. اقرأ أيضاً...كوريا الجنوبية.. استكشاف وترفيه في أحضان الطبيعة وتم استئناف الرحلات الجوية من مطار كيميه في المدينة منذ الساعة السادسة صباح اليوم بعد أن ألغيت 215 رحلة جوية جراء الرياح القوية، كما جرى استعادة التيار الكهربائي في 3,256 منزلاً في 10 أحياء في المدينة بالوقت الراهن.

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