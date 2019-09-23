يجتمع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وفنلندا والمفوضية الأوروبية بمدينة فيتوريوسا في مالطا اليوم الاثنين، من أجل التوصل إلى حل بشأن الوضع المتأزم للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط، فيما سمحت إيطاليا بإنزال 182 مهاجراً على أراضيها، بعدما تمّ إنقاذهم في عرض البحر، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع واحد بعد 15 شهراً من إغلاقها موانئها أمام السفن الإنسانيّة.
وقد أكّدت هذه المعلومات مصادر في وزارة الداخليّة الإيطاليّة، بحسب صحيفة "لا ستامبا".
وقالت بترا بندل، رئيسة مجلس خبراء من مؤسسات ألمانية للهجرة: إن التوقعات عالية، مع الأمل في أن يتمكن الوزراء من الاتفاق على الخطوط العريضة "لتحالف الراغبين" حول كيفية توزيع المهاجرين الذين يجري إنقاذهم بين دول الاتحاد الأوروبي.
ولطالما كانت كل من إيطاليا ومالطا في خطوط المواجهة وسعت الدولتان مراراً وتكراراً إلى تقييد رسو سفن الانقاذ الخيرية، التي تصل إلى شواطئها وعلى متنها عشرات المهاجرين العالقين في المياه.
اقرأ أيضاً...إيطاليا وفرنسا تتفقان على آلية جديدة لتوزيع المهاجرين
وفي الوقت الحالي، يُجبر المهاجرون في الغالب على البقاء على متن سفن الإنقاذ لعدة أسابيع في الوقت الذي تدخل فيه دول الاتحاد الأوروبي في مساومة حول من يجب أن يأخذ نصيبه ممن تم انقاذهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تبحث آلية توزيع المهاجرين.. وإيطاليا تستقبل 182 مهاجراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.