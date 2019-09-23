كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار "توماس كوك".. ضربة كبيرة للسياحة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس اتحاد الفنادق التركية اليوم الاثنين إن إنهيار وكالة السياحة البريطانية توماس كوك (TCG.L ) يعني أن تركيا قد تشهد ما بين 600 و700 ألف سائح أقل.

وقال عثمان عايك لرويترز أن هناك حاليا 45000 سائح في تركيا قادمون من المملكة المتحدة وبقية أوروبا عبر توماس كوك.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الشركة تدين بمبلغ يتراوح بين 100000 و200000 جنيه إسترليني لبعض الفنادق الصغيرة، والتي قد تعاني نتيجة الانهيار.

وقالت "توماس كوك" أن هناك نحو 140 ألف شخص يسافرون حاليًا مع شركاتها التابعة الألمانية، مع حجز 21000 آخرين ليغادروا يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي ألماني في نهاية الأسبوع أن التأمين الإلزامي يجب أن يغطي احتياجات الترحيل لمعظم المسافرين الألمان، إذا تقطعت بهم السبل بسبب انهيار شركة السياحة "توماس كوك".

وبشكل منفصل قال مسؤول بوزارة السياحة اليونانية اليوم الاثنين ان نحو 50 الف سائح تقطعت بهم السبل في اليونان خاصة في الجزر بعد انهيار شركة السفر البريطانية توماس كوك.

وقال المسؤول أن السائحين ومعظمهم من البريطانيين يقضون عطلاتهم في جزر زاكينثوس وكوس وكورفو وسكياثوس وكريت.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه: "الأولوية القصوى الآن هي إعادتهم إلى بلادهم".

و"توماس كوك" تعتبر أحد أقدم الشركات البريطانية التي تدير الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران لـ 19 مليون شخص سنويًا في 16 دولة.

قال رئيس اتحاد الفنادق في اليونان أن الانهيار المالي لشركة توماس كوك سيكون بمثابة ضربة كبيرة لأصحاب الفنادق، ولأن العديد من باقات العطلات لم يتم دفعها مسبقًا.

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وقال جريجوريس تاسيوس للتلفزيون الحكومي: "الوضع صعب للغاية"، ولا يؤثر هذا فقط على السياح البريطانيين ولكن على جنسيات أخرى كذلك".

وقال إنه من المتوقع أن تتكبد العديد من الفنادق خسائر في المدفوعات التي تؤثر على باقات العطلات خلال الشهرين الأخيرين، وهذا يعني "عدة ملايين من اليورو".

وقال تاسيوس: "حتى 15 أكتوبر، هناك عدد كبير من الوظائف، لذلك سنواجه خسائر من هذا القطاع أيضًا".

وقال أن شركات الفنادق ستتجه إلى المحاكم لمحاولة استرداد الأموال المستحقة على توماس كوك.

وقد يكون انهيار الشركة بمثابة ضربة للسياحة في أكبر وجهاتها، بما في ذلك اليونان، مما يترك موردي الوقود في جيبهم ويجبر المئات من وكلاء السفر على إغلاق الشوارع البريطانية العليا.

لكن اتحاد السياحة اليوناني SETE قال: "أن الصناعة لديها العمق والجودة للتغلب على النجاح. ودعا الحكومة إلى اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الشركات على استيعاب المشاكل التي ستنشأ.

وشهدت اليونان طفرة في السياحة في السنوات الأخيرة مع رقم قياسي بلغ 33 مليون زائر العام الماضي، وتمثل السياحة حوالي ربع الناتج الاقتصادي.

وقال "جون ماكدونيل" المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض في الشؤون المالية بعد انهيار شركة السفر انه يتعين على زعماء توماس كوك دفع أي مكافآت تلقوها.

وعندما سئل ماكدونيل عما إذا كان ينبغي على المديرين التنفيذيين سداد المكافآت، قال: "صحيح جدًا".

وقال لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) متحدثا من المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون: "أعتقد أنهم بحاجة إلى أن يفحصوا ضمائرهم بشأن كيفية تحقيق ذلك وكيف استغلوا هم أنفسهم الموقف."