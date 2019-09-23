كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنشئ صندوق بقيمة مليار جنيه لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أن بريطانيا ستنشئ صندوقا قيمته مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار) للعلماء في جميع أنحاء العالم لابتكار واختبار تكنولوجيا جديدة لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثات الكربون.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيدعو جونسون إلى اتخاذ إجراءات عالمية أكبر لمعالجة ما سيصفه بالتهديدين التوأمين لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

كما سيعلن عن صندوق قيمته 220 مليون رطل للمساعدة في إنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض مثل وحيد القرن الأسود والفيل الإفريقي ونمر الثلج ونمر سومطرة.

وسوف يتألف صندوق آيرتون، الذي سمي على اسم الفيزيائي البريطاني وحقوقه "هيرتا آيرتون"، من أموال مساعدة للعلماء والمهندسين البريطانيين والأجانب لتطوير تكنولوجيا جديدة للطاقة النظيفة بالشراكة مع الدول النامية.

وقال جونسون في بيان قبل زيارته لنيويورك: "إذا نجحنا في ذلك، فإن الأجيال المقبلة ستنظر إلى التغير المناخي كمشكلة نحلها من خلال اتخاذ إجراءات عالمية حازمة ومهارة التكنولوجيا".

وأضاف: "هذا الاستخدام المبتكر لأموال المساعدات يفيدنا جميعًا ويوضح كيف يمكننا استخدام ميزانية المساعدات الخاصة بنا للتصدي لتغير المناخ. وسيدعم صندوق آيرتون العلماء وصناعتنا الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا - مما يقلل الانبعاثات في أشد البلدان فقرًا بمساعدة موهبتنا المحلية ".

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وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة البلدان النامية على خفض الانبعاثات من خلال إجراءات مثل استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتحسين تكنولوجيا البطاريات على نطاق واسع لاستبدال مولدات الديزل، وتصميم مواقد نظيفة لخفض استخدام الحطب، واستخدام المركبات منخفضة الانبعاثات والكهرباء، وخفض الانبعاثات من المصانع في الصناعات الملوثة. مثل الحديد والصلب.

كما سيستثمر صندوق التنوع البيولوجي الذي تبلغ تكلفته 220 مليون رطل في مشروعات لمعالجة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية من خلال تعزيز إنفاذ القانون، وتدريب حراس الصيد الجائر ومساعدة المجتمعات المحلية على إيجاد طرق بديلة لكسب العيش.

وقال جونسون: "لا يمكننا الجلوس ومشاهدة الأنواع المهددة بالانقراض التي لا تقدر بثمن تمحى من على وجه الأرض بسبب الإهمال والإجرام".

ونحن نعزز جهود المملكة المتحدة من خلال خطة عمل جديدة لإنقاذ العالم الطبيعي. وأود أن أرى قادة في نيويورك هذا الأسبوع يتعهدون بفعل الشيء نفسه. "

وستلتزم بريطانيا أيضا بحوالي 40 مليون جنيه لحماية غابات العالم والحفاظ عليها.