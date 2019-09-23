كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إفلاسها.. "توماس كوك" تعتذر لمئات الآلاف من العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهارت شركة توماس كوك الأقدم في العالم اليوم الاثنين لتتجول أكثر من نصف مليون من المصطافين في جميع أنحاء العالم مما أثار أكبر جهد للعودة إلى الوطن في زمن السلم في تاريخ بريطانيا.

ويمثل التصفية نهاية شركة بريطانية بدأت في عام 1841 بتشغيل رحلات السكك الحديدية المحلية قبل أن تكون رائدة في إجازة الطرود وتنمو لتصبح واحدة من أكبر شركات السياحة في العالم.

وكانت تدير الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران لـ 19 مليون شخص سنويًا في 16 دولة. يعمل بها 21000 موظف، ويعمل بها حاليًا 600000 شخص في الخارج، مما يجبر الحكومات وشركات التأمين على تنسيق عملية إنقاذ ضخمة.

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإرجاع المسافرين البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل إلى الوطن، مما زاد من الضغط على الحكومة مثلما تحاول التفاوض على انسحاب معقد بشكل لا يصدق من الاتحاد الأوروبي.

وقال أن الحكومة رفضت طلب إنقاذ بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (187 مليون دولار) من توماس كوك لأن القيام بذلك كان سيشكل "خطرًا أخلاقيًا".

وقال جونسون للصحفيين على متن طائرة متوجهًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إنه وضع صعب للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول بهم إلى المنزل".

وتم تخفيض توماس كوك من خلال كومة من الديون بلغت 2.1 مليار دولار منعت من الاستجابة لمنافسة أكثر ذكاءً على الإنترنت. مع تراكم الديون منذ حوالي 10 سنوات بسبب عدة صفقات غير صالحة، كان عليها أن تبيع ثلاثة ملايين عطلة في السنة فقط لتغطية مدفوعات الفائدة.

وفي الوقت الذي كانت فيه تكافح من أجل الوصول إلى جيل جديد من السياح، تعرضت الشركة لمحاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016 في تركيا، وهي واحدة من الوجهات الرئيسية لها، وموجة الحر التي شملت أوروبا في عام 2018 والتي ردعت العملاء عن السفر إلى الخارج.

وقال "بيتر فانكهاوسر" الرئيس التنفيذي للشركة: "إنه من دواعي الأسف العميق أن الشركة قد توقفت عن العمل بعد أن فشلت في تأمين حزمة إنقاذ من المقرضين في محادثات محمومة وسكين في نهاية الأسبوع.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية (CAA): "أن توماس كوك توقفت عن التداول وأن الجهة المنظمة والحكومة لديها أسطول من الطائرات الجاهزة لإعادة أكثر من 150 ألف عميل بريطاني على مدار الأسبوعين المقبلين".

ومع ذلك، يمكن أن يوفر الانهيار دفعة قوية لمنافس TUI الرئيسي ( TUIGn.DE )، الذي ارتفعت أسهمه بأكثر من 8٪ في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، وقطاع شركات الطيران المزدحم في أوروبا، والذي يمكن أن يستفيد من إغلاق شركة خطوط الطيران "توماس كوك".

وقال "فانكهاوسر في بيان: "أود أن أعتذر لملايين عملائنا، والآلاف من الموظفين والموردين والشركاء الذين قدموا الدعم لنا لسنوات عديدة".

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أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن طائرات توماس كوك يتم تحويلها بعيدًا عن مواقف المطار العادية.

وقالت "كيا دون هايوارد" وهي عضو في طاقم كابينة الشركة على تويتر: "أحب وظيفتي كثيرًا، لا تريد أن تنتهي".

وتم إخبار العملاء بعدم السفر إلى المطارات حتى يتم إعلامهم عبر الموقع خاص بأنهم كانوا في رحلة العودة التي تنظمها الحكومة.

وأظهر الموقع أن بعض الرحلات الجوية كانت تعود إلى مطارات بريطانية مختلفة، ولكن الكثير منها كانت تعمل فقط لساعات قليلة خلف رحلة توماس كوك الأصلية المجدولة ويبدو أن النظام يعمل بشكل جيد في الساعات الأولى.

وينطوي الانهيار على إمكانية إشعال مشاهد فوضوية في جميع أنحاء العالم، حيث يقع المصطافون عالقون في فنادق لم يتم دفع أجورهم فيها مثل غوا وغامبيا واليونان.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤثر ذلك على قطاعات السياحة في أكبر الوجهات للشركة، مثل إسبانيا وتركيا، مما يترك موردي الوقود في جيبهم ويزيد من تضرر شوارع التسوق البريطانية مع إغلاق المئات من وكلاء السفر.

بدا أن المجموعة مهيأة للإنقاذ عندما وافقت على الشروط الرئيسية لخطة إعادة الرسملة بقيمة 900 مليون جنيه مع أكبر مساهم فيها فسيون الصينية ( 1992.HK )، وبنوك شركة السفر في أغسطس.

ولكن عند وضع اللمسات الأخيرة على شروط الصفقة، تأثرت الشركة بطلب للحصول على تسهيلات أخرى بقيمة 200 مليون جنيه في صناديق مكتتب بها من قبل بنوكها.

وقالت فوسون إنها تشعر بخيبة أمل بسبب فشل الشركة في إبرام صفقة مع البنوك وحملة السندات، وأشارت إلى أنها ظلت داعمة طوال الوقت.

وقال رئيس الوزراء جونسون أن انهيار توماس كوك أثار تساؤلات حول ما إذا كان مدراء شركات السفر قد تم "تحفيزهم بشكل صحيح" لتجنب الإفلاس.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى النظر في الطرق التي يمكن بها لمنظمي الرحلات السياحية بطريقة أو بأخرى حماية أنفسهم من مثل هذه الإفلاس في المستقبل، ومن الواضح أن الأنظمة الموجودة لدينا للتأكد من أنها (في النهاية) لا تأتي إلى دافعي الضرائب للحصول على المساعدة".

