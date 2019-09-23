من أجل حمايته من “الشياطين” المزعجين.. بوغبا يقتني كلبا بأزيد من 18 مليون سنتيم

في خطوة مثيرة وطريفة، قرر الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقتناء كلب حراسة، من أجل حمايته من جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي الغاضبة، والتي بدأت تطالبه بالرحيل عن النادي.
وحسب صحيفة “ذا صن” البرطانية، فإن اللاعب الفرنسي، رصد حوالي 15 ألف جنيه استرليني، (أزيد من 18 مليون سنتيم مغربي) من أجل اقتناء هذا الكلب، ويتزامن ذلك مع تعرضه لمضايقات من قبل عدد من الأشخاص المحسوبين على جماهير “الشياطين الحمر”.
وكتب عدد من أنصار الفريق، كتابات جذارية، في أبرز شوارع المدينة تطالب اللاعب بالرحيل عن النادي، كما تم رفع عدد من اللافتات بالملعب، لذات الغرض، وذلك بعد أن تراجع أداءه بشكل ملحوظ، مع بداية الموسم لحالي.
يشار إلى أن ريال مدريد الإسباني، كان أكثر الأندية رغبة في ضم بوغبا هذا الصيف، غير أن إدارة مانشستر رفضت تسريحه.
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