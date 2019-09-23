الحكومة الليبية تقدم اعتذارا رسميا لطالبة مغربية.. تم حذفها من قائمة المتميزين بسبب جنسيتها!

وجهت حكومة الوفاق الليبي، أمس الأحد، اعتذارا رسميا لطالبة مغربية في ليبيا، جرى إقصاؤها من اللائحة الرسمية للعشرة الأوائل في امتحان الشهادة الثانوية في ليبيا، على الرغم من أنها من ضمنهم.

ووجه وزير التعليم في حكومة السراج، عثمان عبد الجليل محمد، أمس الأحد، رسالة إلى الطالبة المغربية صفاء ثائر حماد، قدم لها فيها اعتذاره باسمه وباسم حكومة الوفاق الليبي على عدم إدراج اسمها ضمن قائمة العشرة طلاب الأوائل في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، على الرغم من أنها فعلا من العشرة الأوائل، معتبرا أن حذفها من القائمة جاء بسبب حملها لجنسية غير ليبية.

وقال الوزير الليبي إنه تبين للحكومة وجود إجراء سابق، يقصي الطلبة حاملي الجنسية غير الليبية، وغير المسلمين، والمكفوفين، من قائمة العشرة الأوائل، وهو ما أكد الوزير على أنه “ظلم وإجحاف لا نقبله في ليبيا الجديدة”.

وأكد الوزير للطالبة أنه تم تصحيح الإجراء، وإدراج اسمها ضمن العشرة الأوائل لهذا العام، كما تستحق، مقدما لها التهاني بمناسبة تفوقها، ومتمنيا لها مستقبلا زاهرا.