فيديو: يونس ميموني
أقر الجزائري نبيل نغيز، مدرب فريق اتحاد طنجة، بـ”فوز فريقه” بنقطة ثمينة، من تعادله، مساء أمس الأحد، أمام الدفاع الحسني الجديدي، بدون أهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب “ابن بطوطة”، في إطار الجولة الثانية من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وقال نغيز، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء، إن المباراة كانت ستأخذ منحى آخر، لو تمكن الفريق الدكالي من تسجيل ضربة الجزاء، التي أتيحت له في الجولة الثانية، غير أن الحظ كان إلى جانب “فارس البوغاز”.
نغيز، أكد بأن الفريق الأزرق “في طور التكوين والتطور”، لذلك فإنه في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تكوين فريق قوي، مشيدا بأداء بعض اللاعبين، الذين خاضوا أول مباراتهم مع الفريق.
واعتبر المتحدث ذاته، بأن خوض اللاعبين لأول مباراة لهم، منذ 3 أشهر، على أرضية الملعب، هو أيضا عامل مؤثر على الفريق في هذا النزال.
إليكم التصريح الكامل لمدرب اتحاد طنجة:
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب اتحاد طنجة: نحن فريق في طور التكوين واللعب المتأخر بملعب “ان بطوطة” أثر علينا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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