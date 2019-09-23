يركا: إصابة عامل إثر سقوطه من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 46 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لحادث عمل في بلدة يركا، اليوم الإثنين.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل تعرض للسقوط من علو 3 أمتار خلال عمله بورشة بناء.
وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
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