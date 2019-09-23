شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حادث طعن إرهابي في تونس.. ومقتل رجل أمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:39 مساءً, 23 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض قٌتل رجل أمن تونسي اليوم، في حادثة طعن نفذها إرهابي في محيط مقر المحكمة بمدينة بنزرت شمال تونس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، أن وحدات الأمن تمكنت من القبض على الإرهابي، مشيرًا إلى أن الأبحاث مازالت متواصلة لتحديد أسباب وخلفيات هذا الاعتداء.

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