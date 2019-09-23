دعم عراقي لتظاهرات مصر ضد السيسي

منذ يومين، يُساند عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصريين الذين يخرجون بتظاهراتٍ غاضبة، منذ الأسبوع الماضي، في عدة شوارع وعلى أطراف ميادين رئيسية في القاهرة، للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي وإسقاط نظامه.

وقال صفاء الصافي عبر تويتر "من العراق قلوبنا مع الشعب المصري ونقول لهم الله ينصركم على #السيسي حبيب الصهاينة #ميدان_التحرير".

أما نورا فغرّدت "5 قصور رئاسية بناها السيسي وسوء إدارة قلب الشارع المصري ضده، في العراق الاعتراض على أحزاب الفساد وأمام أعيننا مرفوض".

وبيّن حاتم الخفاجي أن "الجالية المصرية في العراق تتظاهر وسط العاصمة العراقية بغداد لإسقاط نظام السيسي"، مخاطبا السيسي بالقول "خل تنفعك السعودية وإسرائيل نظامك ساقط من أول يوم".

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من جهته، غرَّد عمر الهاشمي "قال المرجفون إن الشعب المصري لن يكررها وقلت لهم إن الشعب الذي فعلها ضد الفرعون الأكبر الأستاذ مبارك بإمكانه إعادتها أمام الفرعون الأصغر التلميذ السيسي المجرم، قلوبنا ودعاؤنا لكم من العراق يا شعباً علمنا أن الحرية تؤخذ قسراً من أعين الطواغيت".

وقال الصحافي العراقي عمر الجنابي إن "هناك مغالطات لدى بعض الأصدقاء في العراق بشأن التظاهرات في #مصر. أحبتي الصراع في مصر لم يعد محصورا بين الإخوان والعسكر، ظلم النظام واعتقاله للأبرياء ووجود شخصية مثيرة للجدل مثل #السيسي في السلطة وعوامل أخرى، كل ذلك من شأنه دفع المصريين للخروج إلى الشوارع رغم كل التشديد الأمني".