أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاثنين، أن العراق ليس مصدر الهجوم الذي استهدف شركة "أرامكو" السعودية، معتبراً أن أية تصريحات سياسية لزج العراق بهذه الحادثة ليست من مصلحة البلد.
وأضاف فدعم، أن "العراق سياسته واضحة بالوقوف إلى جانب جيرانه للدفاع عن حقوقهم لكن في نطاق سيادة العراق واستقلاله وعدم تمحوره"، لافتاً إلى أنه "من الجانب الفني والعسكري فلا يمكن أن تكون الضربة التي تعرضت لها أرامكو بالعمق السعودي قادمة من العراق، حيث أن التحليل الاستخباري والأمني للحادثة يشير بكل وضوح إلى أنه جاء من مكان آخر".
وأكد، أن "هناك أجهزة استخبارية عالمية تحقق بالحادثة، وجميعها تشير إلى أن العراق بعيد عن هذه الحادثة"، مشدداً على أن "أية تصريحات سياسية لزج العراق بهذه الحادثة وهكذا صراعات نعتقد أنها ليست من مصلحة البلد، وأعلنا موقفنا الرسمي برفض استخدام أجوائنا أو أراضينا ومياهنا للعدوان على أي بلد من جيراننا سواء كان السعودية أو إيران أو غيرهما".
وفي 14 سبتمبر، تعرضت منشآت "أرامكو" لهجمات بطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.
وأدى الهجوم إلى تقليص إنتاج النفط في السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم.
وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين ومن بعض دول الخليج، وجهوا الاتهام إلى إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الهجوم على أرامكو لم يكن من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.