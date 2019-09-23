نائب: الهجوم على أرامكو لم يكن من العراق

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق عبّر بشكل واضح ورسمي من خلال قنواته الخارجية عن رفضه لسياسة المحاور مثلما نرفض تجويع الشعوب أو استخدام أراضينا للعدوان على أي بلد"، مؤكداً أن "العراق يرفض أن يكون جزءاً من أية صراعات تحصل بالمنطقة وسيبقى موقفنا حول الوساطة السلمية لاطفاء نار الصراع بالجهود الموجودة".وأضاف فدعم، أن "العراق سياسته واضحة بالوقوف إلى جانب جيرانه للدفاع عن حقوقهم لكن في نطاق سيادة العراق واستقلاله وعدم تمحوره"، لافتاً إلى أنه "من الجانب الفني والعسكري فلا يمكن أن تكون الضربة التي تعرضت لها أرامكو بالعمق السعودي قادمة من العراق، حيث أن التحليل الاستخباري والأمني للحادثة يشير بكل وضوح إلى أنه جاء من مكان آخر".

وأكد، أن "هناك أجهزة استخبارية عالمية تحقق بالحادثة، وجميعها تشير إلى أن العراق بعيد عن هذه الحادثة"، مشدداً على أن "أية تصريحات سياسية لزج العراق بهذه الحادثة وهكذا صراعات نعتقد أنها ليست من مصلحة البلد، وأعلنا موقفنا الرسمي برفض استخدام أجوائنا أو أراضينا ومياهنا للعدوان على أي بلد من جيراننا سواء كان السعودية أو إيران أو غيرهما".



وفي 14 سبتمبر، تعرضت منشآت "أرامكو" لهجمات بطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.

وأدى الهجوم إلى تقليص إنتاج النفط في السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين ومن بعض دول الخليج، وجهوا الاتهام إلى إيران.