بالفيديو: مساعٍ لإدخال تكنولوجيا المعلومات الى قطاعات الصحة والتعليم

من اجل ادخال تكنولوجيا المعلومات بقطاعات ومجالات عدة أبرزها الصحة والتعليم، انطلقت اعمال الاسبوع الشمولي الرقمي داخل العاصمة بغداد، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والاستثمارية المختصة بالمجال التقني.



ومن خلال تبادل دراسة الحالة والخبرات وتحدید أفضل الممارسات وزیادة الوعي العام، یسعى الاسبوع للاسھام في تغییرات ایجابیة على نمط المعیشة من شأنها الارتقاء بالمجتمع. وستسلط الانشطة خلال الأسبوع، الضوء على مبادرات الصحة الرقمية الجارية في مجالات مثل الطب عن بُعد، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل النفاذ إلى المعلومات الصحية، خاصة في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.ومن خلال تبادل دراسة الحالة والخبرات وتحدید أفضل الممارسات وزیادة الوعي العام، یسعى الاسبوع للاسھام في تغییرات ایجابیة على نمط المعیشة من شأنها الارتقاء بالمجتمع. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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