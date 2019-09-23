بالصورة... كدمة زرقاء على ظهر ميريام فارس تقلق محبيها

وأعاد جمهور النجمة اللبنانية تداول صورتها بفستانها المكشوف الذي يبين ظهرها بالكامل، حيث كشفت اللقطة عن الكدمة التي تتوسط ظهرها، حيث تساءل الجمهور عما إذا كانت تخضع للعلاج بالإبر من أجل مرضها الذي ترفض الكشف عن تفاصيله، بينما طالبها آخرون بأن تتحدث بشكل صريح عن حالتها الصحية حالياً حتى تطمئن محبيها.

على الجانب الآخر، تجاهل الكثيرون هذه الكدمة مؤكدين أنها قد تظهر على سطح البشرة لأسباب عدة، وأن الأمر لا يدعو للقلق على الإطلاق، خاصة وأن نجمتهم المحبوبة تحرص حالياً على الظهور بشكل دوري من خلال "انستقرام" لكي تتواصل مع محبيها بشكل دائم، وكان آخرها بعض اللقطات العائلية من عطلتها الصيفية مع عائلتها.

الجدير بالذكر أن ميريام فارس قد عادت مؤخراً لأنشطتها الفنية بإحياء حفل ناجح ضمن مهرجان "موازين" الغنائي في المغرب، لكنها أشعلت جدلاً بتعليق غير موفق قالت فيه إنها توقفت عن إحياء الحفلات في مصر لأنها أصبحت "تقيلة على مصر"، وهو ما فسره البعض بأنها تقصد أن نجوميتها صارت أعلى من الجمهور المصري مما عرضها لانتقادات حادة.