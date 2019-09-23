2019-09-23 | 11:51
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انطلقت كرة سددها لاعب من الفريق الخصم نحو مرماه كما الصاروخ، وبلمح البصر تحول حارس المرمى المصري، محمود جاد، إلى ما يشبه "السوبرمان" المضاد للصواريخ، فمضى إليها محلقاً بجو الملعب ودفعها بعيدا بجدية المحترفين.
كانت المباراة مساء السبت الماضي بين فريق "إنبي" الذي يحرس محمود جاد مرماه، وفريق "بيراميدز" في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، وبرغم الجهد والتألق اللذين أبداهما جاد خلال المباراة، إلا أن "بيراميدز" فاز بأربعة أهداف لقاء لا شيء. إلا أن تصديه النادر لتلك الكرة بالذات وإنقاذ مرماه منها، خطف
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: 'سوبرمان' في الدوري المصري يطير ويبهر العالم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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