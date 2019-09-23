بالفيديو: 'سوبرمان' في الدوري المصري يطير ويبهر العالم!

ولأنه أصبح بعيدا بدوره عن مرماه الخالي من حارس يدافع، فقد ردها لاعب من الفريق الخصم بتسديدة قوية إلى مرماه ثانية. إلا أن جاد أسرع إليها قبل أن تصل.. "طار" في الهواء، بحسب ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، وأبعدها ثانية، في دفاع مزدوج أبهر به العالم، إلى درجة أن خبره انتشر في معظم الأرض، خصوصا بالبرازيل التي قال أحد مواقعها الرياضية ، وهو Record الشهير "إن ما قام به هذا الحارس، لا نراه إلا في أفلام سوبرمان" وفق تعبيره.

كانت المباراة مساء السبت الماضي بين فريق "إنبي" الذي يحرس محمود جاد مرماه، وفريق "بيراميدز" في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، وبرغم الجهد والتألق اللذين أبداهما جاد خلال المباراة، إلا أن "بيراميدز" فاز بأربعة أهداف لقاء لا شيء. إلا أن تصديه النادر لتلك الكرة بالذات وإنقاذ مرماه منها، خطف



الأضواء، وقد يجعل جاد البالغ 21 سنة صاحب أروع رد للكرة عن المرمى هذا العام بكرة القدم.