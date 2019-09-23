القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر/أيلول كل عام، ويأتي الاحتفال الـ89 هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة".
وفي لقاء مع "العين الإخبارية" قال عبدالهادي بن محمد الشافي القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية إن اليوم الوطني هو استذكار لتضحيات الآباء والأجداد، وهو احتفال سنوي بذكرى توحيد البلاد وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن المملكة حققت كثيرا من الإنجازات واستطاعت أن تصبح ضمن قائمة العشرين، مشيراً إلى أن رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، اعتمادا على إمكانيات وهمة الشباب السعودي.
وأكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية أن المملكة في صدارة المدافعين عن القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصل السعودي في دبي: المملكة رائدة عالميا وتسير نحو الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.