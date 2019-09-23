القنصل السعودي في دبي: المملكة رائدة عالميا وتسير نحو الصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر/أيلول كل عام، ويأتي الاحتفال الـ89 هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة".

وفي لقاء مع "العين الإخبارية" قال عبدالهادي بن محمد الشافي القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية إن اليوم الوطني هو استذكار لتضحيات الآباء والأجداد، وهو احتفال سنوي بذكرى توحيد البلاد وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن المملكة حققت كثيرا من الإنجازات واستطاعت أن تصبح ضمن قائمة العشرين، مشيراً إلى أن رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، اعتمادا على إمكانيات وهمة الشباب السعودي.

وأكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية أن المملكة في صدارة المدافعين عن القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.