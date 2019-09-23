ماكرون: ينبغي الحذر عن إلقاء اللوم في الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو موند إنه ينبغي توخي الحذر عند إلقاء اللوم في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين يوم 14 سبتمبر أيلول.

وأضاف أن الهجوم لا يدعم الجهود الدبلوماسية لترتيب محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني.

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ومع وجود ترامب وروحاني في نيويورك في نفس الوقت قال ماكرون إن هناك فرصة لإجراء مناقشات لكنه أقر بأن "فرص عقد مثل هذا الاجتماع لم تتحسن بالتأكيد".

وأجرى ماكرون المقابلة وهو في طريقه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونُشرت على الإنترنت اليوم الاثنين.