انت الان تتابع خبراء مفرقعات في طريقهم لمطار مانشستر بعد أنباء عن طرد مريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الشرطة البريطانية إن خبراء مفرقعات في طريقهم للتعامل مع طرد مريب في مطار مانشستر اليوم الاثنين وإن أفراد الشرطة في المطار اعتقلوا رجلا.
وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان "فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر ويتم تشجيع الناس على اتباع تعليمات الضباط".
وأضافت "تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل في الوقت الراهن".
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