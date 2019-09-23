انت الان تتابع بوتين يتعهد بتمويل جيش "جمهورية أبخازيا" وتعزيز قواته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمويل جيش منطقة أبخازيا الانفصالية عن جورجيا، لتعزيز قواته، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الاثنين.
وتعتبِر روسيا منطقتي أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية التي خسرتها جورجيا المجاورة في حرب قصيرة في عام 2008 مع موسكو، دولتين مستقلتين، ولكنها تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليهما.
وقال بوتين في مرسوم صدر أمس الاحد: " جرت الموافقة على اقتراح الحكومة الروسية، بتوقيع اتفاق مع جمهورية أبخازيا من أجل تمويل نفقات تحديث القوات المسلحة لها."
يشار إلى أن العلاقة بين روسيا وجورجيا، الدولة السوفيتية السابقة، لا تزال متوترة، بعد مرور أكثر من عقد على الحرب بينهما والتي استمرت خمسة آيام فقط آنذاك.
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