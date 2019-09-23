انت الان تتابع أفغانستان: مقتل 35 مدنيا على الأقل في هجوم للقوات الحكومية بجنوب البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال مسؤولان أفغانيان اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 35 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا في هجوم نفذته القوات الحكومية في إقليم هلمند بجنوب البلاد.

وقع الهجوم الليلة الماضية عندما داهمت قوات أفغانية منزلا قال مسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه لتدريب الانتحاريين، لكن أثناء العملية تعرض حفل زفاف على مقربة من الهدف لإطلاق النار.

Advertisements

وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في موسى قلعة".

وقال عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.