إيران تعلن استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الناقلة البريطانية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت حكومة إيران، الإثنين، استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز منذ يوليو الماضي.



Advertisements

وقال مسؤول حكومي إيراني إنه على الرغم من إنهاء الإجراءات القانونية إلا أنه لم يتحدد بعد موعد الإفراج عن الناقلة.

يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين أكدت شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.