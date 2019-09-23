سياسي كردي يكشف أسباب تهديد أردوغان بفتح للحدود للاجئين

الإثنين 23 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب كتبت- أماني عزام

قال حسين عمر المحلل السياسي الكردي إن تهديدات أردوغان وتلويحه باستخدام اللاجئين السوريين في مواقفه السياسية واتفاقياته الاقتصادية وخطواته العثمانية وطموحاته الشخصية لم تتوقف.



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وأشار "عمر" في تصريح خاص، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استطاع تطويع المعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف والمجموعات المسلحة التي انطلقت من غرفة الموك والتي استلمت المخابرات التركية أمور التخطيط والتدريب والتسليح فيها، لافتًا إلى أن هدف أردوغان من التصعيد الجديد بخصوص فتح الحدود أمام اللاجئين للولوج إلى أوروبا يهدف منها إلى أن تقوم أوروبا بالضغط على الولايات المتحدة الامريكية في مسالة الاتفاق الأمريكي التركي حول المنطقة الأمنية على الحدود بين تركيا وسوريا شرق الفرات.

وكشف أن أردوغان يهدف إلى التغيير الديموغرافي من تلك المنطقة لتوطين اللاجئين العرب مكان السكان الكرد فيها، مؤكدًا أن التهديدات التركية بعد هذه المرحلة لن تلاقي آذان صاغية في الغرب لان الكل أصبح يدرك بأن أردوغان يحاول ابتزازهم كما أنه يحاول الحصول على أموال أكثر في سبيل ضخ تلك الأموال في السوق التركي الذي يعاني من حالة الركود.