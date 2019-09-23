جمالي: نطوي اليوم صفحة مليئة بالتهميش والتمييز ضد المرأة باقتراح قانون حول الكوتا النسائية

أعلنت النائب ​ديما جمالي​ في تصريح، انها تقدمت باقتراح قانون حول ​الكوتا النسائية​، مشيرة الى "ان نطوي اليوم صفحة مليئة بالتهميش والتمييز ضد ​المرأة​ في العمل السياسي، باقتراح القانون، فيما المراة تشكل نصف المجتمع ولها دورا كبيرا على الصعيد الاجتماعي والعائلي والسياسي".

وأكدت جمالي، "ان بما ان الكوتا تهدف الى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، فالاقتراح يقوم على تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، حيث علينا الاستفادة من خبرتها"، آملة في الختام "ان يتم اقرار الاقتراح بما فيه خير للمصلحة العامة وازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة."

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