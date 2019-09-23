حمدان: لالغاء القانون ١٩٤ باعتبار ان عنوانه يشكل اعترافا باسرائيل

دعا أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ "كل ​القوى والأحزاب الوطنية​ الى المطالبة بإلغاء القانون رقم ١٩٤ عام ٢٠١١ الذي جاء عنوانه (معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى ​اسرائيل​)، باعتبار أن هذا العنوان بحد ذاته اعتراف صريح بوجود الكيان الاسرائيلي على أرض ​فلسطين المحتلة​، وهذا الامر مستنكر على الصعيد الدستوري والقانوني والوطني والشعبي، ويتعين علينا جميعاً أن نشكل لجنة قانونية ونحضّر ل​اعتصامات​ لإلغاء هذا القانون الصادر في عهد الشواذ الوطني والأخلاقي والفراغ القسري بوجود ​ميشال سليمان​ في ​قصر بعبدا​".

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