مطرانية صيدا المارونية: خبر نقل محتويات كنيسة مار موسى يتضمن الكثير من المغالطات

اشارت أمانة سرّ مطرانية صيدا المارونية في بيان لها الى ان "بعض وسائل التواصل الإجتماعي، نشرت خبراً يتعلق بنقل محتويات ​كنيسة مار موسى الحبشي​، التي تقع ضمن مشروع سد بسّري، إلى قاعة كنيسة مزرعة الضهر، دون أن يكون هناك أي مسؤول من قبل المطرانية"، لافتة الى ان "هذا الخبر يتضمن الكثير من المغالطات، بحيث أن القيّمين على مشروع سد بسّري، اتصلوا بالمسؤول عن الكنيسة الذي بدوره أعلم كاهن رعية مزرعة الضهر، ونسقوا عملية نقل محتويات كنيسة مار موسى وحفظت في القاعة، وما نشر من صور تظهر بعض الكراسي والمقاعد خارج القاعة، فقد وضعت هناك بغية تنظيفها وإعادة ترميمها".

واستغربت المطرانية "هذه الإفتراءات التي تضعها بموضع اللامبالي أو المتغاضي عن المحافظة على إرث أملاكها وكنائسها".