سرحان وقع مذكرة تفاهم مع مركز RESTART لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب

وقع وزير العدل ألبرت سرحان مذكرة تفاهم مع مركز Resrart لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مؤكدا أن "وزارة العدل ومن ضمن استراتيجيتها الهادفة الى تكريس وتعزيز حقوق الانسان، ومن منطلق دورها الريادي في توفير الضمانات القانونية والعدالة للاشخاص المحرومين من حريتهم، سعت وتسعى الى التعاون مع مختلف الادارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وقد ترجم هذا التعاون عمليا في اعداد مذكرة تفاهم مع المركز الذي أنشأ مركزا متخصصا للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس، بتمويل ودعم من الاتحاد الاوروبي".
ولفت الى أن "هذا المركز الممثل بالسيدة سوزان جبور يقدم خدمات المعاينة والعلاج الطبي والنفسي للموقوفين، بالاضافة الى توثيق حالات الادعاء عن سوء المعاملة والتعذيب"، مشيرا الى أنه "بعدما حقق هذا المركز نجاحا على اكثر من صعيد، وبعد امتلاكه الخبرة الكافية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ها نحن نجدد الثقة بهذا المركز وذلك عبر التوقيع على مذكرة التفاهم الراهنة والتي تم اعدادها بين المركز وفريق العمل القضائي في وزارة العدل تحت اشراف وزير العدل".
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