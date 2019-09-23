دريان التقى قائد القطاع الغربي لليونفل وقائد الكتيبة الإيطالية

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ قائد القطاع الغربي لليونفل وقائد ​الكتيبة الإيطالية​ في ​جنوب لبنان​ الجنرال ​برونو بيشوتا​ على رأس وفد من الكتيبة في زيارة تعارف، ووجه الوفد دعوة للمفتي دريان للمشاركة في ​اللقاء الروحي​ الذي سوف يقام في مقر الكتيبة الإيطالية العاملة في جنوب لبنان ​اليونيفيل​ في شمع ​قضاء صور​ في 20 تشرين الأول 2019م لتوجيه رسالة مهمة للعالم بأن المرجعيات الدينية في لبنان والعلاقة مع اليونيفيل هي على مستوى عالٍ وهي رسالة لتثبيت ​الأمن​ والإستقرار في هذه المنطقة من لبنان.

وأبلغ برونو بيشويا سماحته تحيات القائد العام لليونفل ​اللواء​ ستيفانو ديلكو وقام بتسليم المفتي دريان درع تقدير من قيادة القطاع الغربي لليونيفل ودرع تقدير آخر من اللواء الإيطالي لواء اسطة من جنوب ​ايطاليا​ جزيرة ​صقلية​ يرمز للصداقة والتعاون بين لبنان و​إيطاليا​ وهي مصافحة بين علم لبنان وإيطاليا تحت راية ​الأمم المتحدة​.