دريان التقى قائد القطاع الغربي لليونفل وقائد الكتيبة الإيطالية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى قائد القطاع الغربي لليونفل وقائد الكتيبة الإيطالية في جنوب لبنان الجنرال برونو بيشوتا على رأس وفد من الكتيبة في زيارة تعارف، ووجه الوفد دعوة للمفتي دريان للمشاركة في اللقاء الروحي الذي سوف يقام في مقر الكتيبة الإيطالية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل في شمع قضاء صور في 20 تشرين الأول 2019م لتوجيه رسالة مهمة للعالم بأن المرجعيات الدينية في لبنان والعلاقة مع اليونيفيل هي على مستوى عالٍ وهي رسالة لتثبيت الأمن والإستقرار في هذه المنطقة من لبنان.
وأبلغ برونو بيشويا سماحته تحيات القائد العام لليونفل اللواء ستيفانو ديلكو وقام بتسليم المفتي دريان درع تقدير من قيادة القطاع الغربي لليونيفل ودرع تقدير آخر من اللواء الإيطالي لواء اسطة من جنوب ايطاليا جزيرة صقلية يرمز للصداقة والتعاون بين لبنان وإيطاليا وهي مصافحة بين علم لبنان وإيطاليا تحت راية الأمم المتحدة.
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