ادكار طرابلسي: محاربة الفساد تبدأ من تحت وطالع

لفت النائب ادكار طرابلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المطلوب من الموظفين ب​القطاع العام​ ان يقوموا بخدمة الناس ويكتفوا بمعاشاتهم ولا يستغلوا مواقعهم لارباح غير مشروعة، واصحاب المعاملات يجب ان يأخدوا حقوقهم بلا دفع بخشيش."

وختم طرابلسي بالقول: "هيك منبلش ب​محاربة الفساد​ من تحت وطالع".

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